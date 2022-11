Pattinaggio: Davide Giannoni quinto ai Mondiali in Argentina

Davide Giannoni si è classificato al quinto posto ai Campionati Mondiali di Pattinaggio in Argentina, manifestazione al quale ha partecipato nel doppio ruolo di atleta e Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. A 44 anni era il più anziano in gara nella specialità Vert. Giannoni ha poi dovuto fare i conti col Covid che ha condizionato la sua preparazione. “Peccato per quell’imprevisto altrimenti avrei potuto puntare ancora più in alto”, ha commentato a fine gara. Alla luce del buon risultato ha deciso di andare avanti e continuare a gareggiare fino ai Campionati Mondiali del 2024, in programma in Italia.

