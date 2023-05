Pattinaggio: doppio impegno per le sammarinesi il 1° maggio

Nella giornata del primo Maggio il pattinaggio è stato impegnato in due diverse competizioni: mentre a Riccione si è svolto il Campionato Interregionale UISP formula UGA, a Lugo si è svolto il Campionato Regionale AICS di solodance che ha visto scendere in pista l'atleta Elisa Benedettini, categoria divisione nazionale C. Sommando tutti i risultati ottenuti è riuscita a mettere al collo la medaglia d'argento.

Nel frattempo a Riccione è scesa in pista con Sarah Pierini, Agata Righi, Maggiore Martina, Anna Battistini e Viola Tribunale. Sul podio con una medaglia d'oro Anna Battistini che ha terminato la sua prova con un punteggio di 33,20, distaccando la seconda classificata di 1,20 punti.