TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:08 Festival giornalismo Urbino: nuova ricerca, quando i prodotti culturali italiani sono più apprezzati degli esteri 16:46 Caldo estremo: proposte agevolazioni per condizionatori ai soggetti fragili 15:38 Fiorina, auto esce di strada e travolge due pedoni: sono in prognosi riservata 14:08 "Non da soli, per andare oltre": la lezione dei tre Santi Marino, Leo e Francesco nel tempo della crisi 13:35 Ucraina, raid russi su Zaporizhzhia dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio: 11 morti
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Pattinaggio: Tommaso Terenzi bronzo mondiale nella specialità Slide

Il sammarinese sale sul podio iridato in Paraguay ai World Skate Games. Un risultato di prestigio per il movimento rotellistico della Repubblica di San Marino

di Lorenzo Giardi
8 ott 2026
Pattinaggio: Tommaso Terenzi bronzo mondiale nella specialità Slide

Medaglia di bronzo mondiale per Tommaso Terenzi nella specialità Slide del pattinaggio Inline Freestyle. Il portacolori sammarinese conquista un posto sul podio in Paraguay, ai World Skate Games, la rassegna internazionale che riunisce le discipline degli sport rotellistici. Un risultato di grande rilievo per Terenzi, capace di inserirsi tra i migliori interpreti della specialità in una competizione che mette a confronto atleti provenienti da diversi Paesi. La Slide è una disciplina che richiede controllo, precisione tecnica e capacità di gestire velocità ed equilibrio nelle sequenze di scivolamento sui pattini. In questo contesto, il bronzo mondiale rappresenta un traguardo significativo per l’atleta e per il pattinaggio sammarinese. Per San Marino arriva così un nuovo motivo di soddisfazione sulla scena internazionale, con Tommaso Terenzi protagonista di una prestazione che lo porta sul podio iridato.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.