MONDIALI DI PATTINAGGIO PARAGUAY 2026 Pattinaggio: Tommaso Terenzi bronzo mondiale nella specialità Slide Il sammarinese sale sul podio iridato in Paraguay ai World Skate Games. Un risultato di prestigio per il movimento rotellistico della Repubblica di San Marino

Pattinaggio: Tommaso Terenzi bronzo mondiale nella specialità Slide.

Medaglia di bronzo mondiale per Tommaso Terenzi nella specialità Slide del pattinaggio Inline Freestyle. Il portacolori sammarinese conquista un posto sul podio in Paraguay, ai World Skate Games, la rassegna internazionale che riunisce le discipline degli sport rotellistici. Un risultato di grande rilievo per Terenzi, capace di inserirsi tra i migliori interpreti della specialità in una competizione che mette a confronto atleti provenienti da diversi Paesi. La Slide è una disciplina che richiede controllo, precisione tecnica e capacità di gestire velocità ed equilibrio nelle sequenze di scivolamento sui pattini. In questo contesto, il bronzo mondiale rappresenta un traguardo significativo per l’atleta e per il pattinaggio sammarinese. Per San Marino arriva così un nuovo motivo di soddisfazione sulla scena internazionale, con Tommaso Terenzi protagonista di una prestazione che lo porta sul podio iridato.

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