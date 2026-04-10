QUALIFICAZIONI MONDIALI DI FUTSAL 2028 Pazzini: "Abbiamo pagato lo scotto iniziale". Verri: "Debuttare con questa maglia è un onore e un orgoglio" Il portiere della Nazionale di Futsal Jacopo Pazzini sottolinea le difficoltà iniziali. Un vero peccato- sostiene- per la traversa finale. Paolo Verri al debutto ufficiale con la maglia della Nazionale non nasconde l'emozione

Qualificazioni al Mondiale di Futsal 2028. Prima partita valida per il gruppo E con la Lettonia a valanga su San Marino, 8-0 il risultato. Nel dopo partita il rammarico del portiere Jacopo Pazzini che ha colpito una traversa nel finale. Buona la sua prestazione, ricordiamo che il portiere titolare Mattia Protti era squalificato e tornerà contro l'Albania. Sono stati due i debutti in Nazionale. Matteo Chezzi e Paolo Verri hanno vestito per la prima volta in partite ufficiali la maglia della Nazionale sammarinese.

Nel video le interviste

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