Pechino 2022, presentata la delegazione sammarinese

È stata ufficialmente presentata la delegazione sammarinese che parteciperà alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, al via il 4 febbraio. Gli atleti biancazzurri, nonché portabandiera alla cerimonia d'apertura, sono Anna Torsani e Matteo Gatti, entrambi impegnati sia nel gigante che nello speciale: Torsani scenderà in pista il 7 e il 9 febbraio, Gatti gareggerà il 13 e il 16, tutti e due cominceranno con lo slalom gigante. I due atleti e il capo delegazione Gian Luca Gatti partiranno per Pechino sabato 29 gennaio, mentre l'1 febbraio saranno raggiunti dai restanti 4 membri della spedizione, ossia l'allenatrice Nicole Valcareggi, il presidente e il segretario generale del CONS Gian Primo Giardi ed Eros Bologna e l'ufficiale di collegamento per il covid Giacomo Dolcini.