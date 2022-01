OLIMPIADI Pechino 2022: prove generali della cerimonia d'apertura dei giochi invernali Qualificata la sammarinese Anna Torsani, ai giochi ci sarà anche uno tra Matteo Gatti e Alberto Tamagnini

A poco meno di un mese dall'apertura della Olimpiadi Invernali, gli organizzatori di Pechino 2022 stanno ultimando i dettagli della cerimonia d'apertura in programma il 4 febbraio. La direzione è stata affidata a Zhang Yimou che ha anche diretto le memorabili cerimonie dei Giochi estivi di Pechino 2008. "Una rivoluzione chiave della cerimonia di apertura dei giochi invernali sarà il modo in cui si accende la fiamma della torcia. Utilizzeremo la creatività, faremo affidamento sulle nuove tecnologie e sulle altre competenze disponibili. Credo che questo design - ha concluso Zhang - si distinguerà da tutte le cerimonie di apertura olimpiche degli ultimi 100 anni". Ai Giochi di Pechino sarà presente anche la Repubblica di San Marino che schiererà due atleti. Anna Torsani ha ottenuto il pass per la gara dello Slalom Gigante mentre in campo maschile la partecipazione si giocherà tra Matteo Gatti e Alberto Tamagnini, con termine ultimo fissato per il 16 gennaio.

