Pechino 2022, Valcareggi: "Su Anna ci ho sempre creduto"

Le Olimpiadi di Pechino coronano un percorso fatto di anni di lavoro da parte degli sciatori biancazzurri e della loro allenatrice, Nicole Valcareggi: "È stato un lungo lavoro, fatto di tanti sacrifici e tante gioie. E adesso cercheremo di portare in alto i colori della bandiera. Su Anna ho sempre pensato che ce la potesse fare, sin da quando si è infortunata. Tanto che io da dietro le quinte ho sempre tenuto i contatti con lei e l'ho sempre seguita durante il recupero. E nel momento in cui è tornata in pista ci ho creduto subito, si è infortunata che era in un'ottima forma e ha le capacità tecniche e fisiche per fare un'ottima prestazione. Daremo il massimo in entrambe le discipline, penso che i ragazzi abbiano le capacità per fare ottimi risultati sia in slalom che in gigante. Dipenderà anche dalle condizioni della pista, che sembra sia in entrambi i casi abbastanza difficile. Sicuramente Anna può fare un'ottima prestazione in gigante e Matteo in entrambe le discipline".