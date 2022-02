GIOCHI INVERNALI Pechino: Gatti e Torsani, "Emozione indescrivibile"

Una cerimonia d’apertura ricca di suggestioni ha dato ufficialmente il via ai Giochi Olimpici Invernali. Da oggi Pechino è la prima Nazione al mondo ad aver ospitato sia le Olimpiadi estive che quelle invernali. San Marino ha sfilato ventottesima, con entrambi gli atleti, i ventenni Anna Torsani e Matteo Gatti, a condividere l’onore di portare la bandiera. “È stato emozionate – racconta Anna Torsani – e soprattutto un onore poter rappresentare la nostra Repubblica. A rendere tutto ancor più bello, il fatto di poter tenere la bandiera insieme a Matteo. Siamo come fratelli”.

“È stato bellissimo – aggiunge Matteo Gatti -. Al momento dell’ingresso abbiamo avuto la percezione di avere gli occhi di tutto il mondo puntati addosso. È un’emozione inspiegabile che ci accompagnerà per tutta la vita”. Ad assistere dalla tribuna alla Cerimonia d’Apertura il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi ed il segretario generale Eros Bologna.

