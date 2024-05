PUBBLICAZIONE “Pedalare, Camminare, Cambiare San Marino per un futuro a misura di persona” Il libro presentato alla reggenza dall'ex ciclista Daniela Veronesi

Come favorire un virtuoso approccio al territorio sempre più a misura d'uomo, che tenga conto in maniera profonda della mobilità sostenibile? La risposta è nel volume presentato alla Reggenza dall'ex ciclista Daniela Veronesi e Teodoro Forcellini, dal titolo: “pedalare, camminare, cambiare San Marino per un futuro a misura di persona”.

Un libro che contiene una forte sinergia tra sport ed educazione, un viaggio attraverso i pro e i contro che si possono riscontrare in Repubblica percorrendola a piedi o in bicicletta. Un' esigenza sempre più impellente di dotarsi di modelli di sviluppo sostenibili e il sempre più pressante bisogno, soprattutto dopo gli anni della pandemia, di recuperare un rapporto sempre più rispettoso tra uomo e ambiente.

Nel video le interviste a Andrea Belluzzi, Segretario di Stato alla Cultura e Daniela Veronesi, autrice

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: