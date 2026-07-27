Pellegrino: "Vengo sempre volentieri al San Marino Open"

Oggi qui a giocare insieme ai bambini, da domani invece si inizia a fare sul serio in campo. Cosa ti aspetti da questo torneo?

Andrea Pellegrino: "Nulla, nel senso che è un torneo come tutti gli altri, spero di fare il mio meglio. È un torneo dove vengo sempre molto volentieri perché mi piace l'ambiente, il circolo, le persone, quindi sono contento e non vedo l'ora di iniziare. Partita dopo partita, tutte le partite sono difficili. Penso alla partita di domani, vediamo come va".

Oggi eri in campo a giocare insieme ai bambini e insieme a Pellegrino, domani sarete avversari in campo. Cosa ti aspetti della partita di domani?

Carlo Alberto Caniato: "Dicevo che non vedo l'ora di scendere in campo. L'anno scorso ho avuto dei bei ricordi in questo torneo, quindi è sempre molto bello tornare qui, quindi vediamo domani l'esordio".

Ti trovi bene qui a San Marino?

"Sì, come dicevo, l'anno scorso ho dei bei ricordi, quindi è sempre bello venire a giocare qui. È un bellissimo torneo, organizzato benissimo, quindi vedremo".







