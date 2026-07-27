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Pellegrino: "Vengo sempre volentieri al San Marino Open"

Andrea Pellegrino e Carlo Alberto Caniato hanno palleggiato insieme ai bambini nel fun village di fonte dell'Ovo. Domani saranno protagonisti di un derby al primo turno del challenger

di Gabriele Mento
27 lug 2026

Oggi qui a giocare insieme ai bambini, da domani invece si inizia a fare sul serio in campo. Cosa ti aspetti da questo torneo?

Andrea Pellegrino: "Nulla, nel senso che è un torneo come tutti gli altri, spero di fare il mio meglio. È un torneo dove vengo sempre molto volentieri perché mi piace l'ambiente, il circolo, le persone, quindi sono contento e non vedo l'ora di iniziare. Partita dopo partita, tutte le partite sono difficili. Penso alla partita di domani, vediamo come va".

Oggi eri in campo a giocare insieme ai bambini e insieme a Pellegrino, domani sarete avversari in campo. Cosa ti aspetti della partita di domani?

Carlo Alberto Caniato:  "Dicevo che non vedo l'ora di scendere in campo. L'anno scorso ho avuto dei bei ricordi in questo torneo, quindi è sempre molto bello tornare qui, quindi vediamo domani l'esordio".

Ti trovi bene qui a San Marino?

"Sì, come dicevo, l'anno scorso ho dei bei ricordi, quindi è sempre bello venire a giocare qui. È un bellissimo torneo, organizzato benissimo, quindi vedremo".




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