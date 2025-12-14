ATLETICA Per Avril Soulignac nuovo record sammarinese U23 nei 60 ostacoli L'atleta sammarinese che vive a Grenoble ha battuto il record di Rustignoli del 2009.

Avril Soulignac, la sammarinese residente a Grenoble ha stabilito il nuovo record sammarinese under 23 dei 60 metri ostacoli. In occasione dei campionati pre-regionali di pentathlon, l'atleta tesserata per il GUC Grenoble, ha ottenuto il tempo di 8 secondi e 96 . Il record precedente detenuto da Barbara Rustignoli era di 9 secondi e 10 e risaliva al 2009. Per l'atleta sammarinese si tratta di bel inizio della stagione invernale.

