Per Bryan Toccaceli esordio con gli spingitori di Corro con te

Bryan Toccaceli ha fatto il suo esordio con gli spingitori di Corro con te, associazione legata alla Rimini Marathon che segue la partecipazione di atleti in carrozzina alle maratone e che ogni vigilia di Natale organizza una corsa da Viserba all'Arco di Augusto, 15 km tra andata e ritorno. Una trentina i partecipanti all'evento odierno, di fatto un allenamento per le competizioni vere e proprie. Per l'occasione, Bryan e altre due ragazze - Gaia Lorenzini e Giulia Sartini - hanno ricevuto carrozzine da competizione, ideate appositamente per percorrere lunghe distanze durante le gare sportive.