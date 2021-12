CORSE IN CARROZZINA Per Bryan Toccaceli esordio con gli spingitori di Corro con te L'atleta paralimpico sammarinese ha ricevuto in dono una carrozzina da competizione e ha partecipato alla corsa tra Viserba e Rimini organizzata dall'associazione, un occasione conviviale e di allenamento in vista di gare future.

Dopo le bocce, nella nuova vita sportiva di Bryan Toccaceli si apre un altro capitolo. Il paratleta sammarinese ha fatto il suo esordio con gli spingitori di Corro con te, associazione legata alla Rimini Marathon che si occupa della partecipazione di persone in carrozzina alle maratone. L'occasione è stata la tradizionale corsa organizzata per la vigilia di Natale: da Viserba all'Arco di Augusto andata e ritorno, per 15 km totali.

Una trentina i partecipanti per quello che è sia momento conviviale che allenamento per le gare vere e proprie. In vista delle quali, Bryan ha ricevuto in dono una carrozzina da competizione, di quelle adatte a percorrere lunghe distanze, ideata e realizzata dai suoi spingitori, Federico Sacchi e Alberto Romualdi. Le “gemelle” della carrozzina di Toccaceli - in totale ne sono state consegnate tre - sono andate a Gaia Lorenzini e Giulia Sartini: da parte di entrambe, pollice alto per la novità.



