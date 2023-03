ATLETICA Per Carinato oro nel pentathlon agli Italiani indoor master

Ennesimo oro nel pentathlon per Paola Carinato ai campionati italiani indoor master. L'atleta sammarinese comincia con 501 punti (in 13" 15) nella corsa a ostacoli, aggiunge altri 577 punti nel salto in alto e poi, con getto del peso e salto in lungo, scava il solco con le avversarie, completando il lavoro con 568 punti negli 800 metri. “Sono contenta di questo risultato - dichiara Carinato - considerando che a causa della polmonite, la mia preparazione ha subito una netta battuta d’arresto”.

