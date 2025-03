CICLISMO Per la Coppi e Bartali passaggio a San Marino ecco le strade chiuse Nella seconda tappa della gara internazionale è previsto il passaggio sul Titano

Presentata a Ferrara l’edizione 2025 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, una delle corse a tappe più attese del calendario ciclistico internazionale. L’evento, organizzato dal Gruppo Sportivo Emilia, è in programma dal 25 al 29 marzo con partenza proprio da Ferrara.

Un evento che coinvolgerà anche San Marino in occasione della seconda tappa di 163,9 km da Riccione a Sogliano sul Rubicone. La frazione particolarmente interessante con oltre 3200 metri di dislivello. Il 26 marzo, dopo la partenza da Riccione la gara raggiungerà il Titano con ingresso in Strada del Marano a Faetano, per iniziare la salita di Montegiardino per poi proseguire a Fiorentino e Chiesanuova, prima dell'uscita dalla Repubblica di San Marino. Un totale di circa di 17 km. In occasione del transito della gara le strade coinvolte resteranno chiuse al traffico veicolare dalle 11:30 alle 13:15.

