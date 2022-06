ORANO2022 Per la Delegazione una serata con la Reggenza

Gli atleti sono rimasti al villaggio perché le gare del mattino e gli allenamenti e il clima gara impongono ritualità che durante l'evento è meglio non toccare. Per i restanti la delegazione un brindisi bene augurante avendo cura di non dire a cosa si brinda. Anche le più alte istituzioni rispettano col sorriso le più antiche e non scritte leggi dello sport. Una serata conviviale che i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli e il Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini hanno voluto trascorrere con chi lavora fuori dal campo allo scopo di rendere anche i miracoli cosa ordinaria. Una serata informale molto apprezzata dai presenti che attraverso il Capo Missione Anna Lisa Ciavatta hanno ringraziato i Capi di Stato per avere “...con la loro presenza motivato ancora di più gli atleti a dare il massimo”.

A fare gli onori di casa il Presidente del Cons Gian Primo Giardi e il Segretario Generale Eros Bologna, ai quali il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha rivolto parole di apprezzamento per il duplice ruolo che lo sport riesce ad assolvere come ambasciatore del Paese ed esportatore di eccellenze tecniche assolute. I Capitani Reggenti, nel salutare, hanno tenuto a sottolineare come la loro presenza ad Orano abbia voluto significare “La condivisione e la vicinanza delle istituzioni a chi è chiamato a rappresentare il Paese in un evento così importante”. Lo sport parla al cuore dei ragazzi, li aiuta a crescere sani e a farne cittadini migliori.

