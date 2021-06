RUGBY Per la prima volta nella storia San Marino vince una partita in Conference 1 Battuta la Slovenia con il punteggio di 19 a 12

Primo tempo semplicemente perfetto: tre mete fatte e nessuna subita. A segno per San Marino Mattia Bastianelli Gambini, Elia Piscaglia e Luca Di Bisceglie. Due le trasformazioni di Michele Cecchetti. Nella ripresa la Slovenia segna due volte ma i Titani placcano tanto e non cedono la guida del match.

