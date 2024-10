VOLLEY Per la PromoPharma seconda sconfitta al tie-break Serie D femm./ A Cesena la prima trasferta stagionale per la Titan Services

Il recupero della seconda giornata di campionato, che si è giocato martedì 29 ottobre al Pala Casadei, ha visto la PromoPharma cedere al tie-break contro Loreto. È la seconda sconfitta di misura per i titani dopo la gara d’esordio a Macerata. “Ma questa ha un sapore diverso – spiega a fine partita coach Marco Ricci. – Con la Paoloni avevamo avuto un crollo dal terzo set in poi. Contro la Novavolley abbiamo lottato sempre alla pari, perdendo per aver commesso pochissimi errori in più. È stata una partita “tirata” contro una squadra forte con la quale ce la siamo giocata fino alla fine. Peccato aver preso un solo punto e non due. In un campionato equilibrato come penso sarà quello di quest’anno, ogni punto peserà tanto”. Sabato prossimo la PromoPharma affronta Osimo. Si gioca ancora al Pala Casadei di Serravalle alle 17.30.

Dopo la bella vittoria casalinga contro la Mosaico Ravenna, la Titan Services è attesa dalla trasferta di Cesena nell’anticipo di venerdì sera. “Mi aspetto un match complicato – dice Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Abbiamo affrontato Cesena in precampionato e siamo state sconfitte, messe in difficoltà dal loro ritmo di gioco. È una squadra molto giovane ma molto forte e completa, con alcuni elementi di spicco al palleggio, al centro e sulle bande che spesso si allenano con la loro serie B. È anche vero che noi, nel frattempo, abbiamo lavorato bene e siamo cresciute. Abbiamo ancora fuori diverse ragazze ma confidiamo in tutte le nostre giocatrici: andremo a giocarcela come facciamo sempre”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: