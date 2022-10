Per le atlete sammarinesi si aprono le porte dei Nazionali

Nel fine settimana ad Arcore, si è disputata la fase Interregionale (Zona Tecnica 2) del Campionato Individuale Allieve FGI di ginnastica ritmica. Grazie alla qualifica ottenuta nella fase regionale, due le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino in gara: Lucia Frisoni ed Emma Fratti, accompagnate dalla tecnica Federica Protti.

Nella categoria Allieve3, alla sua prima esperienza in un campionato Gold, Frisoni si è classificata in 19° posizione, mentre Fratti, nella categoria Allieve4, con un'ottima prestazione in tutti e quattro gli attrezzi presentati, ha conquistato la vetta della classifica, aggiudicandosi così l'accesso alla fase Nazionale.



Per il Campionato Gold Allieve ZT2, Ludovica Vannonisi è classificata 1^ con un punteggio di 60,300, guadagnandosi anche lei l' accesso alla fase Nazionale, mentre Sara Ceccoli e Ludovica Lonfernini, della Mya Gym, accompagnate dalle tecniche Serena Sergiani e Luna Casadei, hanno ottenuto rispettivamente il 1^ posto con un punteggio di 82.150 e il 9^ posto. Entrambe entrate in finale con tutti gli attrezzi.