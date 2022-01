Per le Federazioni Sammarinesi è tempo di rinnovo dei direttivi

Mentre il grosso dello sport locale è in standby causa covid, per le Federazioni Sportive Sammarinesi è tempo di riunirsi per il rinnovo dei direttivi. Che stavolta resteranno in carica per un triennio: proprio causa pandemia, gli attuali consigli federali sono stati prorogati di un anno, la scadenza di quelli subentranti però resta nel 2024.

Al momento sono 16 le Federazioni che hanno già ufficializzato la data dell'assemblea. Si comincia questa settimana: giovedì 13 c'è il Biliardo, venerdì 14 il Rugby. Ben più ricco il programma della prossima: lunedì 17 ci sono Ciclismo e Tiro con l'arco, martedì 18 tocca a Tiro a Segno e Attività Subacquee, mercoledì 19 si prosegue con Aeronautica e Automobilistica e venerdì 21 c'è il trittico Judo-Pesca-Vela. La settimana dopo sotto con l'Ippica (lunedì 24), i Roller Sports (martedì 25), gli Sport Speciali e i Pesi (entrambi giovedì 27), e la Caccia, che chiude il mese riunendosi lunedì 31.

Ancora da ufficializzare le date delle restanti, che dovranno dare comunicazione almeno 8 giorni prima della giornata prescelta. Tra queste la Federcalcio, che dovrebbe votare il 31 gennaio. Ovviamente, l'incognita covid è sempre in agguato e non sono da escludere cambi di programma e rinvii dell'ultima ora. Al momento, sono tre le Federazioni che hanno già provveduto, tra l'altro tutte con cambio al vertice: gli Sport Invernali – Gian Luca Gatti è subentrato a Eraldo Cellarosi – la Pallacanestro – Luca Liberti ha preso il posto di Damiano Battistini – e la Motociclistica, con Paolo Michelotti al posto di Dennis Zanotti.