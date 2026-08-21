GIOCHI DEL MEDITERRANEO Per le vie di Taranto sventola anche la bandiera di San Marino Al centro della città la parata inaugurale alla quale hanno partecipato oltre 50 associazioni sportive della provincia con le bandiere dei paesi partecipanti.

Clima da grande festa a Taranto per i Giochi del Mediterraneo che si apriranno questa sera con la cerimonia allo stadio Iacovone alla presenza anche del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. La città pugliese si appresta a dar vita a due settimane di grande sport e per farlo oltre 50 associazioni sportive di Taranto e provincia hanno sfilato fino al fan village con le bandiere della nazioni partecipanti. Naturalmente c'era anche quella di San Marino orgogliosamente sventola dal settore giovanile della Virtus Taranto basket.

L'Italia dello sport, l'Italia olimpica passa dai cinque cerchi di Milano-Cortina ai tre cerchi di Taranto. Dai mondi al mare per un stagione sportiva che continua. Se alle Olimpiadi invernali le due mascotte erano gli ermellini Milo e Tina, su mare della Puglia arriva il delfino Ionios, per un chiaro riferimento al Mar Ionio.

Un clima di festa, di gioia e divertimento avvolge la città di Taranto, la parata inaugurale dei Giochi è stato l'esempio della voglia di sport e divertimento che questa calda estate pugliese vuole regalare.

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