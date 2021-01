Per Marchetti 2 ori e un argento agli Italiani Indoor

Due ori e un argento per il sammarinese Ruggero Marchetti ai Campionati Italiani Paralimpici Indoor di atletica, tenutisi tra ieri e oggi al Palaindoor di Ancona. Marchetti, impegnato nella categoria T20 intellettivo-relazionale e in pista coi colori dell'ASD Atletica 2000, ha vinto nei 60 metri (corsi in 10") e nei 200 metri, al termine di un duello spalla a spalla risolto solo sul traguardo col tempo di 33" 34. L'argento è arrivato nei 400 metri, gara valida per la qualificazione olimpica, nella quale Marchetti ha fatto segnare il record personale in 1' 21" 85. Al termine, Marchetti ha commentato: ” Quello che mi è piaciuto di più è allenarmi con la Coach Paola e i suoi atleti. Mi piace molto correre.”





”Abbiamo alle spalle tanto lavoro sia tecnico, che mentale - aggiunge la coach Paola Carinato - il gruppo d’allenamento ha stimolato Ruggero in maniera esponenziale. In quest’ultimo anno è cresciuto parecchio atleticamente parlando, mettendo in atto tutto i tasselli indispensabili per una preparazione adeguata, serena e seria. Stiamo portando avanti un progetto importante, che ha bisogno dell’appoggio delle istituzioni di competenza”.