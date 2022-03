Per Marchetti e Renzi ottimi risultati agli Italiani Indoor di Ancona

Ottime prestazioni per gli atleti paralimpici sammarinesi Ruggero Marchetti e Andrea Renzi, impegnati nei Campionati Italiani indoor di Ancona.

Marchetti, che corre nella categoria T20, ha migliorato il suo record personale indoor sia nei 60 metri, col tempo di 9” 70, che nei 400 metri, in 1' 15” 50, conquistando l'argento in entrambe le gare.

Renzi, all'esordio assoluto, ha partecipato ai 60 metri come unico rappresentante della categoria T51, confermando i tempi della visita di classificazione in 26” 48. Questo nonostante le difficoltà legate al mancato arrivo della sua carrozzina da gara, che l'ha costretto a prenderne in prestito una risultata pesante e difettosa. “Entrambi sono stati bravi nell'interpretare la gara – commenta la loro allenatrice Paola Carinato – sono molto soddisfatta dei risultati raggiunti e dell'impegno e della costanza che hanno dimostrato”.