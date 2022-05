ATLETICA PARALIMPICA Per Marchetti e Renzi record personale al World Para Athletics di Jesolo Entrambi impegnati nei 100 metri, Marchetti scende sotto i 15", Renzi fa 35" 79 nella sua prima ufficiale.

Prove da record personali per gli atleti paralimpici sammarinesi Ruggero Marchetti e Andrea Renzi, impegnati nei 100 metri nella tappa di Jesolo della World Para Athletics.

Marchetti, che partecipa alla categoria T20, ha corso in 14" 73, migliorando sensibilmente il tempo di accredito di 15"20.

Renzi invece era alla sua prima gara ufficiale e nella categoria T51 ha chiuso in 35"79, sopperendo in maniera eccellente alle difficoltà legate alla carrozzina a disposizione. L'atleta infatti è ancora in attesa di un mezzo personalizzato e nel frattempo si allena e gareggia con una carrozzina prestatagli dalla Fispes e adattata a lui, ma molto pesante per questo tipo di prove.

"Per Ruggero è un miglioramento pazzesco - dice l'allenatrice Paola Carinato - e ha ancora del margine. Andrea ha ancora il problema legato alla carrozzina ma ciò nonostante ha saputo interpretare molto bene la gara, per lui è tutta esperienza".

