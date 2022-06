Altro primato personale per l'atleta paralimpico sammarinese Ruggero Marchetti che al Meeting EAP di Codroipo migliora nettamente il suo tempo nei 400 metri, categoria T20. L'atleta biancazzurro corre in 1' 11" 75, oltre 3" in meno rispetto al suo record precedente.

Sia Marchetti che l'altro atleta sammarinese Andrea Renzi hanno partecipato anche ai 100 metri: il primo ha chiuso in 15"20 nella categoria T20, il secondo, nella T51, ha fermato il cronometro a 38" 72.