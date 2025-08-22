Per San Marino domani al via la semifinale scudetto con Bologna, Bindi: "Pronti e concentrati"

Partirà domani sabato 23 la semifinale scudetto. Il San Marino Baseball affronta la Fortitudo Bologna. La sequenza delle partite vedrà la squadra peggio classificata in regular season, Bologna, ospitare le prime due partite di sabato 23 e domenica 24 agosto al Gianni Falchi. Poi la serie si trasferirà allo Stadio di Serravalle per gara3 di giovedì 28 e per l’eventuale quarta e quinta partita di venerdì 29 e sabato 30. Playball sempre alle 20.

Il bilancio stagionale racconta di una vittoria e tre sconfitte con Bologna. Il manager dei sammarinesi, Doriano Bindi, sa bene che avrà davanti un valido avversario: "La squadra in stagione ha avuto dei picchi in alto e anche qualche caduta. Quando sono in forma battono tutti e sono molto pericolosi. È chiaro che è un gruppo di alto livello e bisognerà fare tanta attenzione”.

In gara1 lancerà Paricaguan "poi valuteremo per il resto delle gare. Per Bologna credo possa salire sul monte Bermudez, un lanciatore giovane ma bravo, dotato di un ottimo slider e di una buona velocità”.

Il line-up avversario è “pericoloso, in particolare per quanto riguarda tre giocatori come Agretti, Martina e Gamberini. Fondamentale cercare di fermare questo trio per avere ambizione di vincere la partita e la serie”.

Bindi ad ogni modo assicura: "La squadra sta bene. siamo pronti e concentrati per questo appuntamento”.











