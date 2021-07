Per San Marino doppia sfida contro Godo

Inizia il girone di ritorno per San Marino Baseball che questa sera sarà impegnato in trasferta contro il Godo. La squadra di Doriano Bindi guida il girone B con una serie di 6 vittorie su sei gare giocate e sul diamante romagnolo va alla ricerca di un'ulteriore vittoria per confermarsi in testa. Domani la sfida si sposterà a Serravalle. Nettuno insegue e sarà impegnato contro Macerata. Alla fase successiva si qualifica solo la prima del gruppo per i Titani fondamentale non sbagliare per mantenere il vantaggio.