Perdono Titan Services e Beach and Park

Una giornata con poche soddisfazioni per il volley sammarinese. Impegnata sul parquet di Civitanova Marche, la Titan Services è stata battuta per 3-1. Una sconfitta sulla quale poche possono essere le recriminazioni perché l'avversario, che pure in classifica era piazzato di poco sopra, ha dimostrato per lo meno di stare meglio. Già all'andata i marchigiani avevano vinto la partita giocata al Pala Casadei dimostrando di essere un tipo di squadra che da particolarmente fastidio alla Titan Services. Perduto il primo set per 25-18, i ragazzi di Mascetti sono stati bravi a reagire vincendo il secondo a 23 dopo essere stati sotto dimostrando carattere e voglia di restare attaccati alla partita.

Bene anche il terzo, nel quale però Civitanova ha giocato meglio i punti importanti. Vinto a 18, i padroni di casa hanno preso poi il largo nel quarto e decisivo incamerato a 16. Come da pronostico invece il testa coda del Pala Casadei tra le capoclassifica Forlimpopoli e la Beach and Park che invece la graduatoria la chiude. Le ragazze di Renzi sono riuscite a giocare alla pari per alcuni tratti del match e grazie ad una difesa attenta e aggressiva sono riuscite anche a vincere il secondo set. Nella seconda parte invece è emersa la differenza di potenziale in favore di Forlimpopoli. Prossimo impegno giovedì sera a Lido Adriano contro la Teodora Ravenna, club che a cavallo tra gli anni 80 e 90 ha fatto la storia della pallavolo femminile europea. Uomini invece in casa sabato alle 18,30 contro Collemarino.