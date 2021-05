TIRO A VOLO Perilli al comando a Lonato La tiratrice sammarinese ha colpito 48 piattelli su 50 nelle prime due serie

Perilli al comando a Lonato.

Alessandra Perilli è al comando della prova di Coppa del Mondo che si sta disputando a Lonato. La tiratrice sammarinese ha colpito 48 piattelli su 50 nelle prime due serie. In campo maschile, tre i tiratori sammarinesi in pedana, Gian Marco Berti ha colpito 21 piattelli su 25, Alfio Tomassoni 20 e Simone Rigoni 19. La prima giornata di gara prevede altre 2 serie per un totale di 75 piattelli.

