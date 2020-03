TIRO A VOLO Perilli: "Bello l'argento in Qatar, non so quando potremo gareggiare di nuovo"

Dopo la medaglia d'argento nel Gran Prix del Qatar, sulla stagione del Tiro a Volo incombono le limitazioni da Corona Virus. Alessandra Perilli, che ha iniziato alla grande il 2020, dovrà rinunciare alla prova indiana di Coppa del Mondo. Ancora incertezza sulla gara preolimpica e sulle Olimpiadi di Tokyo.



