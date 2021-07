Perilli - Berti, che inizio!

Solo la slovacca Stefecekova li trita tutti e nella prima giornata vola davanti a tutte. Alessandra è concentratissima ed è lì, ad un solo piattello. Errore, un errore solo, nella prima serie, quella del debutto, poi è tutto uno strike fino ad arrivare a quota 74. Con la Perilli c’è anche l’italiana Silvana Stanco. Più indietro Jessica Rossi a quota 72, per una prima serie di Trap femminile di livello stratosferico. Eccellente anche la prima giornata di Gian Marco Berti. Sia chiaro, ancora ci sono 50 piattelli prima della finale, quindi va sottolineato che tutto può ancora succedere, ma quello che oggi ha fatto il tiratore sammarinese a Tokyo è qualcosa di grande. Al contrario di Alessandra, l’unico piattello che non si frantuma lo annotiamo alla terza ed ultima serie. Nelle prime due Gian Marco li fa brillare tutti, chiudendo la mattinata con un 50 su 50. Il 74 finale lo issa, momentaneamente, in prima posizione, con altri 4 tiratori, nessuno ha fatto il pieno totale in questa gara a cinque cerchi. Domani mattina ore 9 di Tokyo, le 2 a San Marino, torna in pedana Alessandra Perilli per altre due serie da 50. A seguire Gian Marco Berti. Le finali sono programmate nel pomeriggio.