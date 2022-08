Perilli-Berti: coppia d'argento a Tokyo

Alessandra Perilli e Gian Marco Berti

Nell'estate 2021 Perilli-Berti diventa un nome solo, un po' come quelle formazioni del calcio mondiale che S'imparano a memoria. Perilli-Berti diventa l'emozione più bella, perché vincere è unico, ma farlo insieme, in coppia, diventa una storia da raccontare ai nipotini. Si direbbe da leggenda, se non fosse già leggendario quanto due giorni prima fatto da Alessandra Perilli, bronzo e prima medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Se il sogno di una mattina di mezza estate era vedere la bandiera biancoazzurra sventolare, che dire di questi due tiratori che “spaccano” 148 piattelli e si prendono un'altra medaglia? Storia, già scritta, diventa allora leggenda, quando la piccola Repubblica di San Marino si trova a gareggiare per l'oro contro la Spagna. Perilli-Berti regalano emozioni. San Marino si alza all'alba per seguire i due Titani. Alessandra e Gian Marco vincono la medaglia d'argento.