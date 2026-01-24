TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:40 Autorità Garante per l'Informazione: rimarcata l'importanza di un ulteriore intervento normativo nel settore 13:34 Al Nuovo di Dogana Carlo Lucarelli in “PPP. Un segreto italiano” 12:19 Il Segretario di Stato Pedini Amati incontra i Reali di Spagna a Fitur 2026 11:44 Giovani fuori da studio e lavoro, entra nella fase operativa il progetto di reinserimento
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Perilli-Berti le certezze, Bindi si commuove, Stacchini promessa dell'anno

Tra le novità più importanti i tre nuovi premi. Squadra dell'anno andato alla coppia del tiro a Volo Mixed Team Perilli Berti. Il tecnico dell'anno a Doriano Bindi San Marino Baseball. Promessa dell'anno allo sciatore Elia Stacchini

di Lorenzo Giardi
24 gen 2026

Le dichiarazioni degli altri premiati a San Marino Sport Awards.
Perilli/Berti: "Per i premi troviamo sempre spazio. A parte le battute siamo ovviamente già concentrati per gli impegni imminenti di questo 2026, con all'orizzonte Los Angeles 2028"

Doriano Bindi: "Il tecnico che ha scritto la storia del San Marino Baseball si commuove pensando al padre al quale ha dedicato il premio di Tecnico dell'Anno"

Elia Stacchini: "Siamo una bella squadra e sono strafelice di questo premio che non mi aspettavo. Mi auguro che il mio compagno Rafael Mini impegnato in Slalom e Gigante a Bormio possa fare una grande Olimpiade".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.