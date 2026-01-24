CELEBRAZIONI Perilli-Berti le certezze, Bindi si commuove, Stacchini promessa dell'anno Tra le novità più importanti i tre nuovi premi. Squadra dell'anno andato alla coppia del tiro a Volo Mixed Team Perilli Berti. Il tecnico dell'anno a Doriano Bindi San Marino Baseball. Promessa dell'anno allo sciatore Elia Stacchini

Le dichiarazioni degli altri premiati a San Marino Sport Awards.

Perilli/Berti: "Per i premi troviamo sempre spazio. A parte le battute siamo ovviamente già concentrati per gli impegni imminenti di questo 2026, con all'orizzonte Los Angeles 2028"

Doriano Bindi: "Il tecnico che ha scritto la storia del San Marino Baseball si commuove pensando al padre al quale ha dedicato il premio di Tecnico dell'Anno"

Elia Stacchini: "Siamo una bella squadra e sono strafelice di questo premio che non mi aspettavo. Mi auguro che il mio compagno Rafael Mini impegnato in Slalom e Gigante a Bormio possa fare una grande Olimpiade".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: