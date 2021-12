Perilli, Berti, Mularoni per un grande triplete biancoazzurro

SportinsiemeAwards ha celebrato i suoi atleti. L'eccezionalità delle 3 medaglie olimpiche ha indotto la giuria ad insignire dell'ambito premio “Atleta dell'Anno” i tre Olimpionici: Alessandra Perilli, Gian Marco Berti, e Myles Amine Mularoni. Proclamazione eseguita dall'ospite d'onore il Giornalista Rai Franco Bragagna. Serata incentrata su Tokyo 2020, con l'apprezzato salotto “olimpico” condotto da Massimo Boccucci, a cui oltre ai campioni di San Marino hanno partecipato il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, il Presidente del Cons Gian Primo Giardi, il Direttore di TuttoSport Xavier Jacobelli collegato con il Teatro Concordia in diretta Skype e Franco Bragagna telecronista per la Rai delle Olimpiadi di Tokyo 2020.









Durante la serata si sono susseguite le premiazioni di dirigenti e atleti che si sono particolarmente distinti negli anni di carriera e nell'anno 2021 che si avvia alla conclusione. Menzione per il San Marino Baseball Campione d'Italia, per le ragazze del nuoto sincronizzato Jasmine Zonzini e Jasmine Verbena, menzione speciale per Luca Bernardi il prossimo anno pilota del Mondiale Superbike e per l'attaccante della Juventus calcio femminile Chiara Beccari. Un grande applauso è stato attribuito a Ruggero Marchetti medagliato ai campionati italiani paralimpici indoor. Riconoscimenti sono stati assegnati a chi, nel corso del 2021, si è distino a livello italiano ed internazionale: le ‘giovani promesse’ Noemi Viserbi (Karate) Alessandra Gasparelli (atletica leggera), Matilde Terenzi (roller sports), Alessandro Ercolani (baseball) e la squadra Under 21 della Juvenes composta da Federico Giardi, Mattias Mongiusti e Andrea Morri (tennistavolo). Premiati anche i risultati della bocciofila Libertas,Marino Bartolini (tiro con l’arco) e Bruno Zattini (pesca sportiva).

La serata è stata condotta dal Capo Redattore allo Sport di San Marino RTV Palmiro Faetanini, e ha visto la partecipazione di sua Eccellenza Giacomo Simoncini, e la prima uscita pubblica del nuovo Direttore della TV di Stato di San Marino Ludovico Di Meo. Applauditissima la performance della cantante sammarinese ma di fama Nazionale Monica Hill