TIRO A VOLO COPPA DEL MONDO Perilli-Berti si fermano in semifinale

La prima prova di Coppa del Mondo di Tiro a Volo vedeva oggi protagonista a Nicosia la gara del Mixed Team. Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, dopo essersi qualificati come quinti in mattinata, non sono riusciti a superare lo scoglio della semifinale dove sono stati eliminati finendo quindi fuori dal giro medaglie. Da segnalare le difficilissime condizioni climatiche nelle quali si è gareggiato. Forte vento durante le semifinali, addirittura qualche fiocco di neve in mattinata.

