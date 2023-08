TIRO A VOLO Perilli è 6ª ai Mondiali di Baku, con qualche rammarico Dopo una grande qualificazione (122/125 e miglior punteggio), la sammarinese Alessandra Perilli chiude al 6° posto la finale del Trap femminile e non riesce a prendersi la carta olimpica. Titolo iridato che va a Lin di Taipei con Jessica Rossi argento.

Perilli è 6ª ai Mondiali di Baku, con qualche rammarico.

La tensione tradisce Alessandra Perilli. Dopo una grandissima qualificazione - che l'aveva portata a colpire 122 piattelli sui 125 totali chiudendo con il miglior punteggio – la tiratrice sammarinese non riesce a ripetersi nella finale mondiale del Trap femminile a Baku, uscendo immediatamente dalla lotta per le medaglie e per le carte olimpiche in palio. Perilli termina al sesto posto con 15 piattelli sui primi 25, a uno dall'indiana Kumari e a due dalla cinese Wu. Resta il rammarico per quanto successo: il ritorno alla finale "tradizionale" a 6 aveva sorriso ad Alessandra che si era trovata a suo agio in Azerbaijan – soprattutto nelle qualificazioni – poi è mancato qualcosa nel momento decisivo. Resta il rammarico, dicevamo, ma anche l'orgoglio di essere ancora una volta entrata tra le migliori 6 al mondo. E le occasioni per Parigi 2024 non sono finite: prima gli Europei di Osijek a fine settembre, poi le posizioni del ranking mondiale

La medaglia d'oro, e il conseguente titolo mondiale, va invece a Yi Chun Lin di Taipei che – dopo un avvio complicato – sbaglia poco o niente, chiudendo a 40 su 50. Un piattello in meno per Jessica Rossi, entrata con lo shoot-off ma capace di tenere la testa della classifica per gran parte dell'ultimo atto. Conferma di un bel momento di forma per la tiratrice ferrarese, dopo l'oro già conquistato ai Giochi Europei di Cracovia qualche mese fa. Niente da fare invece in campo maschile dove Gian Marco Berti chiude con 119/125 e manca l'accesso alla finalissima, così come Manuel Mancini che ne colpisce 118.

