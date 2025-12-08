Perilli è argento alle finali di Coppa del Mondo in Qatar: San Marino ancora ai vertici del Trap

La bandiera di San Marino torna a sventolare alta sul podio, e lo fa grazie alla solita intramontabile Alessandra Perilli, argento alle finali di Coppa del Mondo che si sono svolte a Doha, in Qatar. Tra le migliori interpreti del Trap femminile, la tiratrice biancazzurra si è confermata con una gara di altissimo livello. A partire dalle qualificazioni, chiuse al terzo posto – in coabitazione con la turca Kaya – con 117 piattelli colpiti su 125. Nella finalissima a 8, però, Perilli ha alzato ancora di più il suo livello: perfetta nelle prime serie, in cui hanno via via abbandonato tutte le altre rivali e con la sammarinese al comando in solitaria fino ai 25 piattelli.

Alla fine è stata lotta a due con l'italiana Silvana Maria Stanco. Dopo il 26/30 fatto segnare nelle 6 serie in programma, si è deciso tutto allo shoot-off. Entrambe perfette nel primo colpo, Alessandra è mancata nel secondo lasciando dunque l'oro a Stanco. Un pizzico di rammarico ovviamente c'è – e non potrebbe essere altrimenti, considerando la caratura internazionale e la voglia di vincere sempre e comunque – ma Perilli lascia Doha con un argento prestigioso e che conferma, una volta di più, la grandezza di questa straordinaria atleta.







