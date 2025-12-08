TIRO A VOLO Perilli è argento alle finali di Coppa del Mondo in Qatar: San Marino ancora ai vertici del Trap Altro straordinario risultato della tiratrice biancazzurra, medaglia d'argento nel Trap femminile alle finali di Coppa del Mondo. Perilli, al comando per più di metà gara, è stata battuta soltanto allo shoot-off dall'italiana Silvana Maria Stanco.

Perilli è argento alle finali di Coppa del Mondo in Qatar: San Marino ancora ai vertici del Trap.

La bandiera di San Marino torna a sventolare alta sul podio, e lo fa grazie alla solita intramontabile Alessandra Perilli, argento alle finali di Coppa del Mondo che si sono svolte a Doha, in Qatar. Tra le migliori interpreti del Trap femminile, la tiratrice biancazzurra si è confermata con una gara di altissimo livello. A partire dalle qualificazioni, chiuse al terzo posto – in coabitazione con la turca Kaya – con 117 piattelli colpiti su 125. Nella finalissima a 8, però, Perilli ha alzato ancora di più il suo livello: perfetta nelle prime serie, in cui hanno via via abbandonato tutte le altre rivali e con la sammarinese al comando in solitaria fino ai 25 piattelli.

Alla fine è stata lotta a due con l'italiana Silvana Maria Stanco. Dopo il 26/30 fatto segnare nelle 6 serie in programma, si è deciso tutto allo shoot-off. Entrambe perfette nel primo colpo, Alessandra è mancata nel secondo lasciando dunque l'oro a Stanco. Un pizzico di rammarico ovviamente c'è – e non potrebbe essere altrimenti, considerando la caratura internazionale e la voglia di vincere sempre e comunque – ma Perilli lascia Doha con un argento prestigioso e che conferma, una volta di più, la grandezza di questa straordinaria atleta.

