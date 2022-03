Alessandra Perilli e Gian Marco Berti sono a Cipro per la prima prova di Coppa del Mondo 2022. I tiratori sammarinesi saranno in gara a partire da giovedì. Nuovo il format, che prevede tre giornate di qualifica in cui i tiratori sanno impegnati sui 125 piattelli. Sabato sono in programma anche semifinali e finali, in base al nuovo format di gara, mentre domenica sarà la volta del mixed team.