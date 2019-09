Perilli e Berti agli Europei di Tiro a Volo a Lonato

Al via domani a Lonato sul Lago di Garda, i campionati europei di Tiro a Volo. In gara 440 tiratori in rappresentanza di 43 nazioni. A difendere i colori sammarinesi ci saranno Alessandra Perilli nel Trap femminile e Gian Marco Berti nella prova maschile. Il campionato Europeo, oltre ai titoli continentali, metterà in palio otto carte olimpiche valide per Tokyo 2020.