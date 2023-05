TIRO A VOLO Perilli e Berti in Coppa del Mondo ad Almaty

Alessandra Perilli e Gian Marco Berti sono in Kazakistan dove è in programma la prova di Coppa del Mondo di Almaty. I sammarinesi spareranno venerdì ai primi 75 piattelli, sabato ai restanti 50 prima delle eventuali semifinali e finali. Dopo la fine della prova di Coppa, i tiratori voleranno direttamente a Malta per prendere parte ai Giochi dei Piccoli Stati.

