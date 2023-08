TIRO A VOLO Perilli e Berti in corsa per la finale col sogno Carta Olimpica A Baku è sono in corso i Mondiali di Tiro a Volo

Alessandra Perilli è a caccia della finale mondiale di Tiro a Volo specialità Trap. A Baku dopo le prime tre serie la sammarinese ha colpito 72 piattelli su 75 (25+24+23) e si trova attualmente nel gruppo delle seste. Decisivi gli ultimi 50 piattelli in programma domani mattina. Di livello stratosferico la gara maschile con un ottimo Gian Marco Berti a 72 (23+24+25) dopo la prima giornata con 3 piattelli da recuperare sulla finale. Buona anche la gara di Manuel Mancini con 24+21+25 a quota 70. Anche gli uomini sono attesi domani mattina dagli ultimi 50 piattelli. Ricordiamo che la gara assegna 4 carte olimpiche, due in campo femminile e due in quello maschile.

