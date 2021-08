Perilli e Berti omaggiati dall'Aeroclub con un volo su San Marino

Alessandra Perilli e Gian Marco Berti sono arrivati davvero in alto, e non è più solo una metafora sportiva. In serata il caloroso abbraccio della Repubblica con “Oltre il Sogno”, prima però i due tiratori biancazzurri, insieme al CT Luca Di Mari, sono stati ospiti di un altro festeggiamento in loro onore, quello dell'Aeroclub San Marino. Arrivati all'Aerodromo di Torraccia alle 18, i medagliati del Titano sono stati accolti dai soci, ai quali hanno mostrato gli argenti e il bronzo conquistati a Tokyo. Dopodiché il momento clou del pomeriggio, la salita nei cieli a bordo degli aerei del club per un volo panoramico sulla Repubblica. Un déjà vu per Alessandra Perilli, accompagnata sul velivolo dallo stesso pilota che, non molto tempo fa, l'ha riportata a casa dal Giappone dopo le imprese ai Giochi. Quello di ieri comunque è stato solo il primo tempo: oggi infatti sono stati i soci dell'Aeroclub a visitare il campo del tiro a volo della Ciarulla, cimentandosi nel tiro al piattello. Ovviamente sotto la direzione di Perilli e Berti, passati da eccezionali tiratori a istruttori d'eccezione.