TIRO A VOLO Perilli e Tonini: "Vincere insieme è stata un'emozione nuova" Le tiratrici sammarinesi parlano dopo il successo in Champions League

Una competizione nuova con regole diverse da quelle classiche alla quale San Marino partecipava per la prima volta, ma ci hanno messo poco Alessandra Perigli e Martina Tonini a familiarizzare col nuovo format e mettere in fila tutte le avversarie. Alessandra Perilli:

"È molto bella, molto molto bella, però comunque bisogna gestirla bene, insomma, perché comunque non tanto fisicamente ma mentalmente, perché comunque è lo scontro uno contro uno, quindi senti tutto. Se fa zero, tu non puoi far zero, assolutamente. È molto bella, mi è piaciuta tanto. Vincere di squadra è più bello che vincere l'individuale? Beh, è un'emozione diversa, perché comunque quando io ho finito di sparare, Martina sparava subito dopo di me, quindi io sono rimasta dietro pronta nel caso appunto se perdavamo dovevamo fare un ulteriore scontro, quindi la vivi anche la sua, capito, ed eravamo lì a tifare come matti, è un'emozione completamente diversa, ecco".

Così la medaglia d'oro è arrivata a Madrid, come logica conseguenza migliore delle 16 squadre al Via. La competizione si propone di innovare il tiro rendendo le gare più brevi e concentrando le emozioni, in modo da favorirne anche l'appeal televisivo dalla campionessa Alessandra Perilli alla giovane promessa Martina Tonini. È un oro per tutto il movimento. Martina Tonini:

"Molto bello, perché comunque non si è da soli ma si è in squadra e la tensione c'è perché comunque sono con una campionessa, quindi devo ancora dare di più per cercare di fare il mio meglio, insomma. Com'è la gestione di quei momenti? Intensa, perché ci sono tante cose in testa, sia belle sia brutte. Bisogna essere sempre bravi a cercare di rimanere concentrati, lucidi e sparare al meglio che si può. C'è stato un momento in cui hai capito che si poteva fare o è stato l'ultimo piattello? No, questa cosa ce l'avevo in testa dall'inizio dell'ultima parte di gara e mi ha dato forza anche quello perché comunque volevo arrivare. Sentivo proprio dentro che volevo arrivare con questa medaglia in mano, insomma".

