GIOCHI DEL MEDITERRANEO Perilli, il bronzo della gigante di San Marino: Taranto si inchina alla regina del Trap Alessandra Perilli sale ancora sul podio ai Giochi del Mediterraneo. Per lei si tratta della quarta medaglia a questa manifestazione: un oro e tre bronzi

Alessandra Perilli non smette mai di stupire. A Taranto 2026, nel Trap femminile, la tiratrice sammarinese conquista una splendida medaglia di bronzo, aggiungendo un’altra pagina prestigiosa a una carriera ormai leggendaria.

La gara aveva già regalato emozioni fortissime nelle qualificazioni. Perilli aveva chiuso a 113 piattelli, stesso punteggio di tre sue avversarie. Quattro atlete per tre posti in finale: una situazione da dentro o fuori, risolta allo shoot-off, dove la sammarinese ha saputo mantenere nervi saldi e conquistare l’accesso alla finale. Davanti agli occhi dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva del Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri del Presidente del Cons Christian Forcellini e gran parte della delegazione entra in scena il Perilli show, e quando Alessandra cambia marcia diventa tutto possibile.

E nella sfida decisiva è arrivata la conferma del suo enorme spessore. Perilli ha trasformato la pressione in energia, affrontando la finale con l’esperienza di chi conosce perfettamente il peso di ogni singolo piattello. Il risultato è il bronzo, una medaglia che vale ancora di più per il significato che assume nel percorso dello sport sammarinese.

Oro per la turca Temizdemir, argento per l’italiana Erica Sessa e bronzo per Alessandra. Taranto racconta soprattutto la straordinaria capacità della sammarinese di rimanere competitiva negli anni. Nel suo palmarès ai Giochi del Mediterraneo aveva già conquistato l’oro a Tarragona 2018, e due bronzi, a Pescara 2009 e Mersin 2013.

Non è soltanto una medaglia. È l’ennesima dimostrazione che Alessandra Perilli appartiene alla storia dello sport di San Marino. Una campionessa capace di attraversare generazioni, Olimpiadi e grandi manifestazioni internazionali restando sempre lì, tra le migliori. Il gigante del Titano ha colpito ancora. E questa volta il bronzo porta il nome di Taranto.



Nel servizio intervista Alessandra Perilli bronzo Trap Femminile Taranto 2026



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