Perilli in corsa per la finale, Berti lontano dai primi

Alessandra Perilli e Gian Marco Berti

Due giorni di allenamento con caldo asfissiante e sole a picco. Poi la gara e all'improvviso nuvoloni con pioggia appesa e raffiche di vento. Praticamente il Trap è una roulette e allora i riferimenti dei giorni passati sono appunto molto passati e poco riferimenti e si ricomincia. Da una rapida lettura delle nuove condizioni passa la candidatura per la finale. La Perilli c'è. Alessandra quando conta c'è. Anche se fa trattenere il respiro e sottopone arterie e coronarie a severissimi stress test. La sammarinese fa 22 in una prima serie di assoluto acclimatamento e poi 24 in una seconda quasi perfetta che la proietta nell'Olimpo dove risiede per meriti acquisiti. Quando si scatena la tempesta che disturba la terza serie tutte calano e dunque non sconvolge affatto leggere un 21 che la pone al quarto posto con Stefecekova e Makela a 67, uno in meno della Jessica Rossi, 2 della Stanco, 3 della Galvez. Vedremo domani che tempo farà.

Stesso cielo e problemi ancora maggiori nella gara maschile. Gian Marco Berti spara un eccellente 22 nella prima, ma succede un po' di tutto compreso un collasso della Fossa che richiede l'intervento di un tecnico e insomma per uno sport di testa come il Tiro è una specie di grandinata. Chi più chi meno, tutti accusano, poi ci sono i mostri che impongono alla competizione numeri da paura. Pensiamo al ceco Liptak primo con 74 su 75 nonostante le condizioni o anche i 73 di Cernogoraz e Giovanni Pellielo. Il rendimento di Gian Marco Berti scende di troppo per restare a galla al cospetto del Gotha del tiro. Arrivano un 19 prima e 18 poi che archiviano con un giorno di anticipo i sogni di finale. Per lui, che domani spara gli ultimi 50 piattelli, ci sono 24 ore per ricaricarsi e fare la differenza nell'atteso mixed team di lunedì.