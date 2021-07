Alessandra Perilli chiude la sessione di qualificazione con 122 su 125 piattelli (24-25 anche nell’ultimissima) e lotterà per la medaglia nella finalissima di Trap Femminile in programma alle 7.30 (ora italiana). Gian Marco Berti non riesce ad accedere invece alla finale a 6. Al sammarinese non basta il 121 totale. Due errori nell’ultima sessione gli costano il pass per l’ultimo atto.