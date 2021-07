Nel video l'intervista a Alessandra Perilli

"Non mi rendo conto ancora di quello che è successo. Ho sentito solo mia mamma, avevo bisogno di lei. Il primo pensiero è stato per la mia famiglia, mio figlio il mio compagno. Ma la medaglia la dedico a me stessa, avevo ancora un conto aperto da Londra 2012 e finalmente l'ho chiuso". Alessandra Perilli è raggiante e commossa allo stesso tempo quando si presenta ai nostri microfoni poco prima della premiazione. L'atleta sammarinese ha vinto la medaglia di bronzo olimpica nella finalissima di Trap femminile .

